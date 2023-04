Policiais militares prenderam um homem, de 39 anos, por tentativa de feminicídio na manhã de domingo, dia 16, no local de trabalho da vítima na Rua Antônio José Gonçalves, no bairro Caminho de Dentro em Paraíba do Sul.

O acusado jogou gasolina no corpo da ex-mulher, de 23 anos, mas não conseguiu colocar fogo, pois a jovem correu e pediu ajuda dos populares.

Policiais militares foram acionados e disseram que o homem estava bastante nervoso e confirmou os fatos. Disse que não aceitava o fim do relacionamento e agiu “no calor da emoção”.

Segundo a ex-mulher, o homem chegou embriagado e afrontava muito, afirmando que a mataria. Ele estava com uma garrava com gasolina dentro. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul. A mulher foi encaminhada para perícia. A roupa da vítima exalava forte cheiro de combustível.