A prefeitura de Itatiaia anunciou na noite de domingo (16) que as aulas no colégio onde a menina Jhenyfer Luz Silva de Souza, de 12 anos, morta após ser atingida por um tiro de bala perdida na tarde de sábado (15), foram canceladas nesta segunda-feira (17). Jhenyfer estudava Colégio Ana Elisa Lisboa Gregori e estava no 7º ano.

“A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avisa que não haverá aula no Colégio Ana Elisa Lisboa Gregori, em decorrência do falecimento da aluna Jhenyfer Luz Silva de Souza, turma 7ºC. A comunidade escolar está em luto e gostaria de expressar a imensa tristeza com a perda irreparável. Reforçamos, enquanto poder publico municipal, a importância de ações contra a violência, levando mais Educação e cidadania à população, além de reforçar nosso pedido junto às autoridades policiais para que haja um combate efetivo contra o crime”, informou o governo municipal.

De acordo com a Polícia Militar, a menina estava na Rua 3, no bairro Nova Esperança, quando traficantes de drogas do bairro Nova Conquista atiraram contra um homem de 42 anos integrante de uma facção rival. O alvo do atentado conseguiu escapar e sofreu apenas pequenas escoriações durante a fuga, mas Jhenyfer acabou atingida nas costas.

Jhenyfer chegou a ser levada por um carro ao Hospital Municipal Doutor Martins de Barros, mas não resistiu e faleceu antes mesmo de dar entrada na unidade médica. A Polícia Civil informou que vai analisar imagens de câmeras de segurança para identificar o autor dos disparos. Até o momento, ninguém foi preso.