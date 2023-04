Motociclista sofre ferimentos em acidente na Dutra, em Resende

Uma motociclista, de 32 anos, ficou ferida ao cair de sua motocicleta na manhã desta segunda-feira, dia 17, por volta das 6h15min, na altura do km 304, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da entrada do Pólo Industrial, no bairro Fazenda da Barra, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o pneu traseiro da moto furou e ela perdeu o equilíbrio. A condutora sofreu escoriações generalizadas leves e foi socorrida pelo resgate da CCR Rio-SP e levada para o Hospital de Emergência, em Resende.

Durante o atendimento, os policiais rodoviários federais, constataram que a condutora não possui CNH, além do licenciamento da motocicleta estar vencido, sem espelhos retrovisores, lacre da placa rompido e o capacete sem viseira.

Foram aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas, no valor total de R$ 2.509,84. A motocicleta foi removida para o pátio da PRF.