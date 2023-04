Agentes da 2ª Unidade de Policia Ambiental (Upam) apreenderam na manhã de domingo, dia 16, redes de pesca, tarrafas, sete cartuchos deflagrados de calibre 28, maconha e peixes vivos no Rio Paraíba do Sul, na Avenida Beira-Rio, em Barra do Piraí.

Foram apreendidos 10 redes de pesca de aproximadamente 100 metros cada, 46 redes de pesca de cinco metros, quatro tarrafas de aproximadamente cinco diâmetros, sete cartuchos deflagrados de calibre 28, aproximadamente 100 gramas de maconha e ainda aproximadamente 10 quilos de peixe nativos.

Ninguém foi detido e todo material foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Todo material ficou apreendido à disposição da Justiça.