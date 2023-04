A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), deu início no fim de semana a uma obra muito aguardada pelos moradores do bairro Três Poços. Principalmente por aqueles que vivem próximo ao Córrego Vila Rica, que vai ganhar uma nova rede de drenagem no ponto em que faz intercessão com a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes.

Os trabalhos consistem em implantar uma rede com 80 metros de comprimento. Serão 40 metros de manilhas com 1.000 milímetros e outros 40 metros de manilha com 800 milímetros.

“Essa é uma das obras mais aguardadas pelos moradores desta parte do bairro Três Poços. Mesmo com essa chuva que não para, estamos trabalhando desde sábado para adiantar o tempo de entrega”, afirmou Poliana Gama, secretária municipal de Infraestrutura.

No sábado, as equipes da secretaria de Infraestrutura foram ao bairro para preparar o terreno, com limpeza e retirada de sedimentos da antiga rede. No domingo, foi iniciada a colocação das novas manilhas propriamente dita. Nesta segunda-feira, dia 17, o trabalho teve prosseguimento, com previsão de entrega na próxima quinta-feira, dia 20.

Para possibilitar maior agilidade na obra, a prefeitura deslocou maquinário pesado para o bairro, com uma retroescavadeira, uma escavadeira e quatro caminhões basculante. Fotos de divulgação. Secom/PMVR