PRF flagra jovem sem CNH conduzindo caminhonete na Dutra, em Itatiaia

A equipe DELTA da 7ª DEL PRF estava realizando fiscalização de combate ao crime por volta de meia-noite desta segunda-feira, dia 17, por volta de, zero hora, quando abordou uma caminhonete Chevrolet S10 (branca) com placa de Marataízes (ES) conduzida por um jovem, de 26 anos, no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização os agentes solicitaram os documentos do condutor que informou não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor disse que a caminhonete era de seu tio que estava sentado ao lado no banco do passageiro.

O tio, de 44 anos, proprietário do veículo confirmou que entregou o veículo para o sobrinho. O proprietário da caminhonete assinou o termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para assumir a direção do veículo e seguir viagem.

Além de ter que responder ao processo criminal, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH e entregar direção à pessoa sem CNH, no valor total de R$ 1.760,82. Ele também terá seu direito de dirigir suspenso (CNH suspensa).