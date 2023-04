Encontro no gabinete do prefeito tratou de projetos sociais, incluindo o casamento comunitário, que será retomado em parceria com a Fundação Leão XIII

O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira (17), o secretário de Estado de Envelhecimento Saudável e Juventude, Alexandre Isquierdo, e a presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Martins Calaça. A reunião, marcada pelo deputado estadual Munir Neto, que também esteve presente ao encontro, serviu para estreitar as parcerias entre os poderes públicos e a instituição, incluindo tratativas para a implantação de novos e a retomada de outros projetos sociais na cidade.

“Um dos meus maiores desejos é fortalecer ainda mais o nosso Sul do estado. Hoje trouxemos a Volta Redonda a presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça, e o secretário estadual de Envelhecimento Saudável e Juventude, Alexandre Isquierdo, para ampliarmos projetos sociais para a nossa população. Já estamos organizando o retorno do casamento comunitário e buscando novos programas. Queremos ampliar toda a rede de cuidado com a população”, disse o deputado Munir Neto.

A reunião contou com a participação das secretárias municipais de Ação Comunitária, Carla Duarte, e de Esporte e Lazer, Rose Vilela; da coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez; entre outros integrantes da administração municipal, além do secretário do Idoso de Búzios (Região dos Lagos), Nilton César Alves de Almeida, que veio conhecer a estrutura de atendimento à Melhor Idade de Volta Redonda.

Durante o encontro, o prefeito Neto apresentou alguns dos projetos e programas municipais, como o Centro Dia Synval Santos (Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares), o programa Viva a Melhor Idade, que beneficia idosos assíduos nos programas esportivos do município, entre outras ações do governo.

O secretário Alexandre Isquierdo elogiou a quantidade e a qualidade dos projetos e ações implantados pela prefeitura, muitos em parceria com o Governo do Estado, e contou que a secretaria pretende ampliar o número de Centros de Referência da Juventude no interior do Rio.

“Nossa previsão é criar mais cinco novos centros pelo interior e Volta Redonda pode ser um dos locais beneficiados. Parabéns ao prefeito pela vontade política e pelas ações implantadas. Viemos aqui também para acolher ideias e levar experiências para o estado”, afirmou Alexandre.

Casamento comunitário

A presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça, destacou que a cidade já possui um núcleo de atendimento ao cidadão e que a Smac solicitou a parceria, com o objetivo de prestar apoio na realização do casamento comunitário, previsto para ser realizado no mês de setembro, em Volta Redonda.

“A secretaria nos pediu que a gente agilize a documentação preparatória para o dia do casamento. Já temos esse atendimento em relação à documentação básica para casório no município. Porém, especificamente por conta da quantidade de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) existentes, vamos ter uma equipe maior para agilizar essa parte da documentação”, explicou Luciana.

O prefeito Neto agradeceu a vinda das autoridades e reforçou que Volta Redonda está à disposição para a implantação de novos projetos que beneficiem a população, principalmente em relação ao social.

“O que for bom para a população estamos dispostos a ouvir e implantar em Volta Redonda. Já temos uma estrutura com muitos serviços para todas as idades, e queremos modernizar e ampliar o atendimento, principalmente para aqueles que mais precisam”, concluiu o prefeito.

Após a reunião no gabinete, as autoridades percorreram algumas instalações e espaços municipais onde são desenvolvidos os projetos e programas do governo municipal, como o Parque Aquático, a Arena Esportiva do bairro Voldac, o Teatro Maestro Franklin, o Centro Oportunizar, o Centro Dia Synval Santos, entre outros pontos da cidade. Fotos de divulgação/Secom/PMVR