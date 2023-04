Unidade passa por pintura e melhorias que vão permitir aumentar atendimento da Saúde da Família

A obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, entrou na reta final. As equipes estão finalizando a pintura das áreas interna e externa da unidade, além de concluir a recuperação da calçada que dá acesso à UBSF.

“A obra está quase concluída, restando pequenos ajustes, além de trâmites com a concessionária Light para a liberação da subestação de energia elétrica”, explicou a arquiteta da Secretaria Municipal de Saúde, Luisa Dias.

A obra contempla reforma geral do prédio, inclusive com informatização e climatização do ambiente, priorizando a circulação do ar e de pessoas. O projeto conta ainda com a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos.

Reforma vai permitir ampliação de atendimento de Saúde da Família

A UBSF do Santa Cruz atende cerca de 13,6 mil pessoas, recebendo também a população dos bairros Santa Rita do Zarur, residenciais Ingá I e II, além de outras localidades próximas. Após a reforma, moradores poderão contar com a cobertura de quatro equipes de estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários de Saúde.

“É uma obra de grande importância, já que a unidade atende moradores do Santa Cruz e regiões próximas, atendendo cerca de 30 mil pessoas, e vamos conseguir ampliar o atendimento de estratégia de Saúde da Família para essa população”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também está buscando junto ao Governo do Estado a instalação de uma base fixa e uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atenderá aos chamados da localidade 24 horas por dia. A unidade funcionará em horário estendido até as 22h, e aos sábados.