Policiais militares receberam informações na segunda-feira, dia 17, por volta das 17h10min, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e depararam com três suspeitos. Durante abordagem, na bolsa da mulher os agentes encontraram duas trouxinhas de maconha, quatro pinos de cocaína e R$ R$ 300,00.

Com o homem foram apreendidos um tablete de maconha, material para embalar drogas e uma balança de precisão. Com o outro suspeito nada de ilícito foi encontrado. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde o casal permaneceu preso. O outro suspeito foi ouvido e liberado com testemunha.