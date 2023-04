Um homem foi flagrado desmontando um carro roubado em Barra Mansa e outros dois vendendo drogas no Morro da Pinga, em Volta Redonda. A abordagem da Polícia Militar aos suspeitos foi na Rua Antônio Rodrigues da Silva, no bairro Retiro, no fim da tarde desta terça-feira (18).

Os agentes chegaram até os suspeitos através de denúncias do Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública). No local, flagraram um deles desmontando o veículo – um Sandero com registro de roubo feito na segunda-feira (17) – e os outros dois com entorpecentes. A quantidade apreendida com eles não foi informada.

O trio foi levado para a delegacia e o carro foi removido para a unidade policial pelo reboque. (Foto: Polícia Militar)