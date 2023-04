A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi comunicada no início da tarde desta terça-feira, dia 18, por volta das 13 horas, sobre um acidente envolvendo um motociclista, de 29 anos, no km 304, da Rodovia Presidente Dutra, no retorno do Pólo Industrial de Resende.

O condutor da moto, de 29 anos, caiu ao perder o controle de seu veículo. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido pelo resgate da CCR-RioSP e levado para o Hospital de Emergência, de Resende.