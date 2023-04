Polícia Militar prende suspeito com pistola em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento no domingo, por volta das 20h20min, quando depararam com um suspeito que ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, na Rua Ouro Preto, no Condomínio Gardênia, no bairro Parque Minas Gerais, em Resende.

O suspeito ao fugir entrou em várias casas e terrenos, sendo detido após cerco em um terreno nos fundos de uma residência sem muro. Durante revista pessoal os agentes apreenderam uma pistola PT 58 calibre 380 marca Taurus, com 10 munições intactas do mesmo calibre.

O suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu preso.