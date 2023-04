Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com dois suspeitos enrolando drogas no fim da tarde de segunda-feira, dia 17, por volta das 17h30min, na Estrada Cabeceira do Brandão, no bairro Roma II, em Volta Redonda.

Os agentes deram voz de prisão aos dois suspeitos que foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Após o registro da ocorrência os dois permaneceram presos.