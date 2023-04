Policiais militares apreendem arma e suspeitos em Resende

Agentes do 37º BPM receberam informações no fim da manhã desta terça-feira, dia 18, por volta das 11h30min, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Almirante Vila Forte, no bairro Paraíso cm Resende.

Agentes do Serviço Reservado da PM foram até o local onde apreenderam um jovem, de 19 anos e um menor de idade de 16 anos. No imóvel foram apreendidos um revólver calibre 38 (municiado com cinco munições intactas), certa quantidade em dinheiro, três rádios comunicadores e materiais para embalar drogas.

Um jovem, de 23 anos, estava realizando a mudança também foi apreendido. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Resende. O suspeito de 19 anos, ficou preso. O menor vai responder por fato análogo ao tráfico de drogas. O terceiro foi liberado na condição de testemunha.