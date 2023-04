Homem em regime semiaberto é preso em Barra Mansa

Policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e de uma Patamo (Patrulha Tática Motorizada) prenderam na segunda-feira, dia 17, um homem com várias passagens pela polícia e com três mandados de prisão por tráfico de drogas, na Rua Vereador Joaquim Boa Morte, na Vila Coringa, em Barra Mansa.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o acusado. Os policiais foram até o local da denúncia e depararam com dois suspeitos que tentaram fugir, mas um deles foi capturado.

O suspeito contou aos agentes que estava no local para comprara drogas, mas durante revista, os agentes encontraram 40 pedras de crack, quase meio quilo de cocaína distribuído em 236 pinos, 500 pinos vazios e duas balanças digitais. O preso estava no regime semiaberto Foto: Polícia Militar