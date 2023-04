Aman homenageia o chefe da 7ª DPRF

O chefe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), Lucas Faria de Souza, foi condecorado nesta quarta-feira (19) como Colaborador do Emérito do Exército pela Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende. A homenagem ocorreu durante a comemoração do Dia do Exército, quando são condecorados militares e autoridades civis.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, e o empresário Arnaldo Cezar Coelho (ex-comentarista esportivo e ex-árbitro de futebol), também participaram da cerimônia. Arnaldo, que serviu como cabo no Forte de Copacabana, no Rio, em 1962, também recebeu uma medalha militar. A solenidade foi liderada pelo comandante da Aman, general de Brigada João Felipe Dias Alves.

A 7ª DPRF fica em Resende, sendo responsável pelo trecho da Dutra em todo o Sul Fluminense. (Foto: Divulgação)