Abastecimento será interrompido e trânsito terá mudanças durante o fim de semana

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que realizará, no próximo domingo (23), mais uma etapa da construção da nova rede de abastecimento de água da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), que vai beneficiar cerca de 130 mil moradores. As equipes da autarquia farão a interligação da nova rede de água à Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Belmonte.

O trabalho terá início às 5h e o término está previsto para as 17h. Para realizar a operação, será necessário interromper o abastecimento durante os trabalhos. Assim que os trabalhos forem concluídos, o abastecimento será retomado gradualmente, dos bairros mais centrais até aqueles que ficam em regiões mais afastadas.

O Saae-VR orienta que a população economize água no domingo, priorizando o consumo humano e evitando desperdícios. Os moradores que estiverem sem água podem acionar a autarquia através do número 115.

Trânsito

Durante a operação do Saae, o trânsito será interrompido embaixo da Ponte Dr. Murilo César dos Santos, do dia 20/4 (quinta-feira) ao dia 23/4 (domingo); e na Rua Otávio, no Retiro, nos dias 22/4 e 23/4.