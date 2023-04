O corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado no final da noite da terça-feira, dia 18, na entrada do Túnel 20, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Segundo informações de policiais, o corpo estava com marcas de tiros no rosto. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços.

O corpo não tinha documentos e a Polícia Civil começa a investigar para saber a identidade da vítima de feminicídio.