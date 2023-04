Iniciativa dá destino mais sustentável a materiais que poderiam parar no lixo, além de promover uma grande economia para os cofres públicos

O jeito de enxergar o que normalmente é descartado com o que tem valor vem sendo a base das ornamentações das festas populares promovidas pela Prefeitura de Volta Redonda. Enquanto a população admira e aproveita para tirar fotos nas ornamentações da Toca do Coelho, Arraiá da Cidadania e a Casa do Papai Noel, a administração municipal pensa na sustentabilidade, impacto ambiental e redução dos custos para os cofres públicos.

A união disso tudo faz com que, além do cuidado em proporcionar festas bonitas para os moradores da cidade e região, a prefeitura reaproveite os materiais utilizados. O trabalho realizado substitui empresas que antes passavam por processo de licitação e prestavam esse tipo de serviço para prefeitura e que passou a ser feito pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, explica que grande parte desses materiais vêm das fantasias e adereços do Bloco da Vida, que são confeccionados com materiais de primeira linha, de boa qualidade e que podem ser utilizados para os próximos desfiles e para a ornamentação dessas festas.

“Temos anos de desfiles estocados no depósito do Bloco da Vida. As pessoas que vão desfilar pegam as fantasias e, depois do Carnaval, devolvem para a secretaria de Cultura. Isso significa que temos uma quantidade muito grande de materiais para serem reaproveitados. Assim conseguimos promover festas populares na cidade com soluções sustentáveis e baratas, para dar vida nova a esses materiais. O resultado são as belíssimas decorações das festas promovidas pela prefeitura”, disse o secretário.

Coordenado pelo artista Paulo Bernardo, o trabalho é realizado por uma equipe composta por mais cinco artesãos em dois espaços na Ilha São João. O primeiro ateliê é destinado à confecção das fantasias e alegorias do Bloco da Vida; o outro, que fica em um espaço conhecido como Aranha, serve para abrigar os materiais que serão confeccionados na ornamentação das principais festas da cidade, como a Toca do Coelho, Arraiá da Cidadania e a Casa do Papai Noel.

“Durante o ano todo estamos aqui nesses espaços, separando os materiais e criando peças para ornamentar essas festas. Conto com uma equipe muito competente composta por aderecistas e costureiras que já têm experiência em fazer trabalhos manuais, e estão comigo há algum tempo confeccionando essas ornamentações”, explica Paulo Bernardo.

Materiais Permanentes

Para alinhavar novas histórias e criar as ornamentações temáticas, a Secretaria Municipal de Cultura vem criando, ao longo desses anos, materiais permanentes. Na Festa Junina, por exemplo, foram construídos dez balões translúcidos enormes que ficavam acessos durante a festa.

“As festas vão passando e a gente vai criando novos materiais permanentes que servirão para todas elas, mudando apenas a parte de criação”, explicou Paulo Bernardo.

O secretário Anderson de Souza ressalta que esses materiais, além de facilitarem o trabalho de ornamentação das festas, são responsáveis por grande parte da economia que o município faz.

Brinquedos da Toca do Coelho

Os brinquedos da Toca do Coelho que fizeram a alegria das crianças foram retirados de creches e escolas (que estão ganhando novos brinquedos) e recuperados para fazerem parte do parquinho da festa da Páscoa.