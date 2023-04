K-Infra Rodovia do Aço inicia operação para o feriado de Tiradentes

A operação de ida começa nesta quinta-feira, às 18h e se prolonga até às 18h de sexta-feira. O retorno se inicia no domingo, das 13h até às 23h59. O tráfego deve ter aumento de 10%.

A K-Infra Rodovia do Aço inicia operação especial para o feriado de Tiradentes nesta quinta-feira, dia 20, com o objetivo de proporcionar maior segurança e conforto aos usuários da BR-393 (Lúcio Meira) durante o feriado prolongado. A concessionária reforçará as equipes de plantão nas bases de apoio e em pontos estratégicos.

A K-Infra Rodovia do Aço vai intensificar o atendimento e orientação aos motoristas que utilizarem a rodovia, que também terão acesso ao Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com sanitários, fraldário e linha direta com a central de atendimento da concessionária, bem como socorro mecânico e médico.

Para o feriado espera-se um maior fluxo de veículos de passeio em direção ao interior do estado, com concentração maior na volta. Espera-se um aumento de 10% sobre o volume habitual, com uma estimativa de 22 mil veículos trafegando diariamente até o domingo à noite. A maior concentração do tráfego deve ocorrer nos dois extremos da rodovia, nas proximidades de Volta Redonda e Três Rios e de Além Paraíba.

A concessionária também disponibiliza uma linha gratuita para receber informações: 0800-2853-393. Pessoas com deficiência auditiva podem usar o número 0800-0959-393.

Cuidados ao dirigir

Lixo na rodovia é jogo sujo e da multa!.

Velocidade tem limite.

Álcool e direção são uma combinação perigosa, portanto, se beber não dirija.

Só ultrapasse em locais permitidos.

Cinto de segurança é coisa séria, mesmo no banco de trás todos devem usar!

As crianças devem ser acomodadas no banco de trás, de acordo com as normas do CONTRAN (resolução 277/2008) para o uso da cadeirinha.

Mantenha a atenção na rodovia. Falar ao celular, só quando estiver parado!

Não pare próximo a acidentes. Assim você evita causar tumulto ou até mesmo se envolver em uma nova ocorrência.

Respeite a sinalização na rodovia.

Reduza a velocidade nos trechos em obras e de travessia de animais silvestres.