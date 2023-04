PRF prende foragido da Justiça com carro roubado em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da tarde desta quarta-feira, dia 19, por volta das 13h20min, durante trabalho de fiscalização, um homem foragido da Justiça, no km 300, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra Mansa.

O veículo abordado, um Fiat Pulse Drive TF200, ostentando placa do Rio de Janeiro (RJ), tendo como condutor, um homem, de 28 anos, e o carona outro da mesma idade. Durante a abordagem os policiais perceberam indícios de adulteração nos itens de identificação do veículo.

Os agentes perguntaram se havia algo ilícito. O condutor teria confessado que o veículo era “clonado”. Disse que estava foragido da justiça desde dezembro de 2020. Foi encontrado o valor de R$ 2.285,00 que ele disse ser do salão de beleza de sua esposa.

Também foi encontrado dentro da capa do celular do condutor um documento de identidade (R.G.) com a foto dele, mas, constando outro nome, ou seja, um documento falso. Ele teria confessado que utilizava aquele documento para tentar escapar de sua captura, pois estava foragido.

Ao realizar consulta aos sistemas disponíveis com o nome correto foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa no veículo foi constatada a “clonagem”, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/cor/marca, emplacado no Rio de Janeiro, com registro de roubo no mesmo município em 29 de setembro de 2022. O condutor alegou que comprou o veículo há cerca de três meses por R$ 15.000,00. Detalhe, conforme tabela FIPE, esse veículo tem valor de R$ 106.896,00.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para registro da recuperação do veículo roubado, do cumprimento do mandado de prisão e demais providências cabíveis.