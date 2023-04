PRF prende passageiro por tráfico de drogas na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização no fim da noite de terça-feira, por volta das 23h50min, quando abordaram um ônibus da Viação Adamantina, Linha São Paulo ao Rio de Janeiro, no km 310, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante a abordagem e verificação das bagagens, os passageiros foram questionados se traziam algum ilícito, tendo um deles, de 35 anos, respondido de forma desconexa e confessado ser usuário de maconha.

Em revista na bagagem do referido passageiro foram encontrados 18 invólucros plásticos contendo maconha e 13 invólucros plásticos contendo cocaína (total de 31 invólucros de drogas). Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas e a ocorrência apresentada na 89ª Delegacia de Polícia, de Resende, para as devidas providências.