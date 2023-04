Agentes da Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco – e auditores da Secretaria Estadual de Fazenda apreenderam quase dois mil pares de tênis com indícios de falsificação, nesta terça-feira, dia 18, em Comendador Levy Gasparian (RJ).

De acordo com as equipes, os calçados copiavam marcas famosas e vinham da cidade de Nova Serrana (MG). A mercadoria seria entregue na capital fluminense.

“Mais uma vez podemos engrandecer a importância da integração entre a Operação Foco e a Secretaria de Fazenda. O resultado é sempre positivo”, frisa o subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Vaz Castelano.

A apreensão aconteceu no Posto de Controle de Fiscalização que fica no KM 6,5 da Rodovia Federal BR-040. O veículo entrou no posto e motorista apresentou nota fiscal sem recolhimento de ICMS. Após checagem foi identificada a suspeita de falsificação da mercadoria.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Três Rios. Ao todo foram apreendidos 1.986 pares de tênis.