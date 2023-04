Equipamentos e jogos pedagógicos vão beneficiar mais de 9,6 mil alunos da rede municipal

A Prefeitura de Volta Redonda adquiriu 2.360 brinquedos e jogos pedagógicos. São equipamentos para recreação, playground, escorregadores, balanços, entre outros, e irão atender crianças nas 56 unidades escolares que atendem a Educação Infantil Municipal, beneficiando mais de 9.600 alunos. O investimento é de R$ 1.318.525,50.

Além das peças que serão instaladas em pátios e áreas recreativas, foram adquiridos brinquedos pedagógicos para uso em sala de aula, como: fantoches, quebra-cabeça, bandinha rítmica, blocos de montar, entre outros.

O objetivo do uso dos brinquedos é estimular o desenvolvimento infantil, por meio da imaginação, brincadeiras, bem como incentivar o lúdico no processo de aprendizagem. A previsão é que todos esses equipamentos sejam entregues em breve nas unidades da rede municipal.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, ressaltou que os brinquedos contribuem para a formação das crianças, incentivam o desenvolvimento cognitivo, além de oportunizar o aprendizado através do brincar.

“O uso destes brinquedos auxilia no desenvolvimento e aprendizado em múltiplas áreas. O ensino envolve esse estímulo que é essencial para as crianças nessa fase. Sem falar nos instrumentos para os profissionais poderem trabalhar com mais qualidade, o que contribui para que a educação seja de qualidade”, frisou o secretário. Fotos: Cris Oliveira/PMVR