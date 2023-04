Sindicato da Construção Civil realiza eleição para nova diretoria

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região realizará na próxima semana, nos dias 27 e 28 de abril, as eleições para a escolha da sua nova diretoria, que estará à frente da entidade no quadriênio 2023/2027. A votação terá início na quinta-feira, dia 27, às 8 horas, e terminará na sexta-feira, dia 28, às 18 horas. Uma única chapa foi inscrita para concorrer ao pleito. Os trabalhadores podem buscar informações sobre os locais de urnas através do WhatsApp do sindicato, (24) 99275-4521.

Concorre como candidato a presidente, junto com os demais membros da chapa, o sindicalista Zeomar Tessaro, que atua no movimento sindical há mais de 30 anos e faz parte da atual diretoria do sindicato, no cargo de diretor de formação. Zeomar é formado nos cursos técnicos de Edificações, Administração e Segurança do Trabalho, e sua formação acadêmica é Tecnólogo em Logística.

Ele é o atual presidente do Partido dos Trabalhadores (PT-VR), presidente do Siderlândia Esporte Clube e coordenador da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Sul Fluminense. Já foi vereador em Volta Redonda, presidente da Associação de Moradores do Siderlândia, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O atual presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, que encerra o seu mandato no final de maio, ressalta que a chapa é formada por trabalhadores comprometidos em trabalhar para a categoria e que a luta para defender os direitos ganhará um reforço com essa nova diretoria.

Ele frisa ainda a importância dos trabalhadores de exercerem o seu direito ao voto nessa eleição, para continuarem fortalecendo a entidade que os representam por melhores salários e benefícios nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho.

– A trajetória do Sindicato da Construção Civil foi pautada na luta pela garantia de direitos e é com esse comprometimento que conduziremos o processo eleitoral para elegermos a nova diretoria, sempre priorizando as reivindicações dos trabalhadores – afirma.

Sebastião Paulo destaca que uma das principais atuações do sindicato nos últimos anos foi a valorização dos salários negociados pela entidade, com a garantia da reposição total da inflação nas tabelas salariais e nos itens econômicos e a manutenção das cláusulas sociais nas convenções e nos acordos coletivos.

– Isso para todos os trabalhadores que compõem a base territorial do sindicato, em sete cidades da região. Enfrentamos nos últimos seis anos um cenário muito difícil de crises política e econômica e pandemia. Mas com resistência e luta nos consideramos vitoriosos – conclui o presidente do sindicato.