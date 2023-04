Programa da secretaria de Saúde conta com cultivo de planta medicinal, envolvimento da agricultura local e produção de medicamentos fitoterápicos para a rede pública

O espaço onde vai funcionar o programa Farmácia Viva, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, localizado na Fundação Beatriz Gama (FBG), recebeu na tarde dessa quarta-feira (19) a visita técnica de uma equipe do projeto “ArticulaFito – Cadeias de Valor em Plantas Medicinais”, iniciativa conjunta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A proposta foi conhecer as instalações e processos de cultivo, manejo, beneficiamento, transformação e dispensação das plantas medicinais.

“Em 2022, como parte das ações de apoio ao programa Farmácia Viva, o ArticulaFito realizou a identificação botânica das espécies de guaco e capim-cidreira utilizadas na unidade. Essa visita faz parte das ações que visam o fortalecimento das cadeias de valor do chá de guaco e do chá de capim-cidreira, mapeadas na Região Serrana do Rio”, explicou Fabíola Martins, que é a coordenadora do Farmácia Viva – programa que conta com cultivo de planta medicinal, envolvimento da agricultura local e a produção de medicamentos fitoterápicos para atender usuários da rede pública de saúde em Volta Redonda.

Também participaram da visita técnica a professora Lívia Puello de Barros Gil, diretora do campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e os professores Marcelo Souza e Cristiana Miranda, da mesma instituição. Pela manhã, as equipes estiveram no campus, em Pinheiral, onde fica localizado um horto que possui uma área de cultivo para as plantas da Farmácia Viva.

O roteiro da visita técnica foi finalizado com gravação de entrevistas e imagens de apoio para um documentário online sobre Farmácias Vivas, que está sendo produzido pelo ArticulaFito; e planejamento para as próximas ações conjuntas para o fortalecimento das cadeias de valor do guaco e do capim-cidreira.

Farmácia Viva

A Farmácia Viva é um modelo de farmácia que inclui desde o cultivo da planta medicinal, e aí envolve a cadeia produtiva com a agricultura local, até o produto final que é o fitoterápico, medicamento com plantas medicinais. O público-alvo será formado por usuários do SUS, por meio da Atenção Primária. O laboratório de beneficiamento será na Fundação Beatriz Gama, e a dispensação nas farmácias das unidades de saúde.

O espaço onde funcionará o laboratório foi reformado, já está sendo equipado e, em breve, será inaugurado. Com uma área total de 273m², a Farmácia Viva contará com sala para recebimento das plantas medicinais; salas de processamento do fitoterápico, de armazenamento/quarentena, de controle de qualidade, de preparação, e de paramentação, além de área de dispensação. Terá ainda recepção, sala administrativa, vestiários, sanitários e dois depósitos de material de limpeza.

“Através do Arranjo Produtivo Local em Plantas Medicinais, o Farmácia Viva visa o desenvolvimento da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares ao SUS. E para que isso chegue e beneficie a população com qualidade no atendimento, estamos promovendo capacitações com profissionais da área de saúde”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha. Fotos de divulgação.Secom/PMVR