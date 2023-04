Saae-VR conclui primeira etapa de obra em elevatória no bairro Voldac

Reservatório que armazena água tratada para abastecimento de toda a região da Vila Brasília recebeu cobertura

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) encerrou a primeira tapa da obra de cobertura de um reservatório de água tratada, localizado na Elevatória Artur Gonçalves (antiga Estação de Tratamento de Água Santa Rita), conhecida como “Cascata”, no bairro Voldac. O projeto foi iniciado em agosto de 2022, mas a empresa vencedora da licitação abandonou o serviço logo em seguida.

Este reservatório armazena água para abastecimento de toda a região da Vila Brasília (Belo Horizonte, Cantinho do Céu, Coqueiros, Fazendinha, Mariana Torres, Mirante do Vale, Morro do Cruzeiro, Morro do Quiabo, Núcleo Topázio, Terra Vermelha, Vale Verde, Verde Vale) Santa Cruz I e II e Santa Rita do Zarur.

“Esta obra foi realizada com recursos próprios e teve como objetivo a preservação da qualidade de água armazenada, e executada em seis dias e com o uso de uma nova tecnologia: a utilização de uma argamassa polímera. Ela é uma evolução da argamassa tradicional, permitindo assim executar o serviço neste tempo tão curto, por já estar pronta para uso e com melhor rendimento, resistência, produtividade e impermeabilidade”, destacou o diretor-presidente do Saae-VR, o engenheiro Paulo Cezar de Souza, o PC.

Na obra ainda foram utilizados tubos PVC envolvendo o concreto armado, como sustentação da estrutura do telhado e, assim, combatendo a corrosão causada por vapores de cloro. Uma segunda etapa do serviço será executada em outro reservatório em breve. Foto: Divulgação/Saae-VR