Troca de tiros deixa 5 mortos em Angra dos Reis

Policiais militares estavam em patrulhamento nesta quinta-feira, dia 20, quando foram recebidos à tiros no bairro Lambicada, em Angra dos Reis.

Houve troca de tiros e cinco pessoas morreram durante o confronto. Quatro suspeitos morreram. Um morador da localidade morreu atingido por uma bala perdida.

Os agentes apreenderam encontraram com os suspeitos, ainda com vida, um fuzil, três pistolas, duas granadas e dois rádios de comunicação. O morador baleado foi encontrado logo depois.

Populares informaram aos agentes que o homem vítima de bala perdida seria um mecânico. Todos foram levados para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu.

Populares informaram aos policiais que outro homem teria sido foi atingido no braço por uma bala perdida. Ele não participou do confronto, mas estava foragido do sistema prisional. Ele foi encaminhado ao mesmo hospital, onde ficou sob custódia. Foto: Polícia Militar