Obra de construção de nova drenagem entra em nova etapa e Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes ficará interditada

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realizará, neste fim de semana com feriado prolongado, uma nova etapa da obra de construção da nova rede de drenagem de água pluvial no bairro Três Poços. Para que os trabalhos aconteçam, será necessária a interdição da Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes a partir das 22h desta quinta-feira, dia 20. A Guarda Municipal (GMVR) estará no local auxiliando os motoristas em relação aos desvios.

Os motoristas que estiverem seguindo no sentido Volta Redonda/Pinheiral deverão acessar a Rua Jerusalém, que fica após o ginásio do bairro, seguindo pela Rua Érica Berbet, Rua 1, acessando novamente a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes. No sentido contrário (Pinheiral/Volta Redonda), o caminho será o inverso: Rua 1, Rua Érica Berbet, Rua Jerusalém, chegando à avenida.

A construção da nova rede de drenagem vai beneficiar principalmente quem reside próximo ao Córrego Vila Rica. Os trabalhos consistem em implantar uma rede com 80 metros de comprimento. Serão 40 metros de manilhas com 1.000 milímetros e outros 40 metros de manilha com 800 milímetros.