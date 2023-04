Copa Jajá (sub-20): Barra Mansa empata com Angra dos Reis na estreia

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentou o Angra dos Reis nesta sexta-feira (21/4) na sua estreia pela Copa Jajá. Atuando no estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis, as duas equipes empataram em 2 a 2

No primeiro tempo, o Angra dos Reis abriu o placar com o atleta Ramos e o Barra Mansa empatou com Marcelo Henrique de cabeça, após cobrança de escanteio. Na etapa complementar, o Leão do Sul virou para 2 a 1 por meio do atacante Pilad e, por fim, o time angrense deixou tudo igual novamente através de João Vitor.

O sub-20 do Barra Mansa volta a jogar na próxima quarta-feira (24/4), às 15h, no estádio Leão do Sul, quando enfrenta a equipe do Boa Vista, de Engenheiro Passos.

Os resultados da rodada desta sexta-feira (21/4):

Nova Geração (Rialto) 0x3 Atlético Real

CEFAT Angra 2×1 Boa Vista

Volta Redonda 1×1 Pérolas Negras

Barra Mansa 2×2 Angra dos Reis

Classificação atualizada:

Grupo A

1º. CEFAT Angra: 6pts.

2º. Barra Mansa: 1pt.

3º. Angra dos Reis: 1pt.

4º. Boa Vista: 0pt.

Grupo B

1º. Atlético Real: 3pts.

2º. Pérolas Negras: 1pt.

2º. Volta Redonda: 1pt.

4º. Nova Geração: 0pt.

Por Diogo de Oliveira Paula