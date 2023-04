Um homem, que não teve o nome divulgado, foi detido no fim da tarde desta sexta-feira, dia 21, com drogas na Rua Vereador Carlos Elias Curt, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa.

Várias drogas foram apreendidas. Foram apreendidas também uma réplica de arma, roupas do exército, um rádio de comunicação, dinheiro, faca e uma balança de precisão.

O suspeito e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.