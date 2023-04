Idoso é detido após ameçar funcionário com arma em Barra Mansa

A Polícia Militar deteve na noite de quinta-feira, dia 20, em Barra Mansa, um idoso de 84 anos suspeito de ameaçar o funcionário com uma arma de fogo.

O homem foi abordado na estrada que liga o distrito de Amparo ao de São Joaquim, em Quatis. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre 32 com seis munições intactas. O homem e a suposta vítima, de 57 anos, foram levados para a delegacia da cidade. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação dos envolvidos na delegacia.