Servidores da Prefeitura de Volta Redonda são capacitados para operarem o Canal Cidadania

A Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) de Volta Redonda promoveu nessa quarta-feira, 19, no auditório do Palácio 17 de julho, bairro Aterrado, uma capacitação para os servidores que vão operar o programa Canal Cidadania – uma plataforma utilizada para registrar e dinamizar as demandas referentes à ordem pública. Durante a capacitação, os representantes das secretarias e de outros órgãos municipais aprenderam o passo a passo para utilização do programa.

Entre as secretarias e autarquias que participaram do treinamento, estavam a de Ordem Pública (Semop); Transporte e Mobilidade Urbana (STMU); Infraestrutura (SMI); Educação (SME); Esporte e Lazer (SMEL); Ação Comunitária (Smac); além do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU); Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae); e do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR).

O diretor de Participação Social, José Jerônimo Teles Filho, e o diretor de Modernização e Inovação, Oscar Ribeiro Magalhães, explicaram que esses usuários do Canal Cidadania vão enviar para a Seplag o andamento dos serviços do Orçamento Participativo.

“Essas demandas relativas ao Orçamento Participativo nos bairros foram incluídas no cadastro do Canal Cidadania. O que vamos ensinar hoje é como as secretarias irão atualizar essas obras, através do Canal Cidadania, para que a Seplag possa fazer o acompanhamento da evolução dessas solicitações. Para atualizar os presidentes das associações de moradores”, explicou Oscar.

A secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, ressalta que esse canal será uma peça importante para a gestão municipal. “Através desse canal, as demandas serão mais claras e transparentes. Além disso, vamos promover o controle social, através da participação da sociedade na administração pública, que poderá acompanhar as ações de Governo, nos ajudando assim a solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão”, disse a secretária. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.