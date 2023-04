PRF encontra filhote de cobra na Dutra em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) encontraram na noite de quinta-feira, dia 20, no meio-fio do acostamento, no km 304, próximo a entrada do Polo Industrial, em Resende. Os agentes pararam na local para retirar um colchão de espuma que caiu na pista para evitar acidente quando depararam com o cobra da espécie “falsa-coral”.

Os policiais acreditavam que ela estava morta, mas depois notaram que ela fazia pequenos movimentos. De acordo com a PRF, após pesquisas, os agentes descobriram a espécie do animal e confirmaram que ela não é venenosa, ao contrário da coral-verdadeira. No entanto, a PRF fez um alerta e informou que a verdadeira também é encontrada na região.

Segundo os agentes, é importante que os motoristas prestem atenção onde pisam ao desembarcarem dos veículos, principalmente de noite, quando as cobras peçonhentas estão caçando, e perto de área de mata. “A região Sul Fluminense tem muita área de mata nativa e acaba sendo propícia para que alguns animais da fauna silvestre apareçam nas rodovias”, concluiu. Fotos: PRF/Divulgação