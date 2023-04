Animais foram apreendidos pelo Ibama no combate ao tráfico de animais silvestres na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) recebeu nesta semana um casal de cervos-dama vítima de maus-tratos. Os animais já estão recebendo o tratamento necessário pela equipe de biólogos e veterinários do Zoo-VR. Os cervos-dama foram apreendidos em uma operação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no combate ao tráfico de animais silvestres, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com o Ibama, os animais estavam com documentação irregular, sem chip de marcação – configurando a origem ilegal. O morador foi autuado pela posse irregular dos animais e multado por maus-tratos, devido às condições onde o casal de cervos-dama foi encontrado. Os animais chegaram ao Zoo-VR com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o manejo dos cervos foi feito pelo BioParque do Rio.

O coordenador do Zoológico Municipal de Volta Redonda, o biólogo Jadiel Teixeira, explicou que o cervo-dama é uma espécie exótica e, como o Zoo-VR possui espaço adequado para esses animais, o Ibama fez contato e encaminhou eles para serem cuidados.

“Os animais vão ficar fora da exposição no período quarentena, os veterinários já estão realizando uma bateria de exames e os biólogos estão acompanhando o comportamento deles. Após toda avaliação, os cervos poderão ser colocados para a exposição, mas isso vai depender de todo o processo de adaptação e resultado de exames”, comentou o coordenador. Fotos de divulgação/PMVR.