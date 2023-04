Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul no bairro Aero Clube

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste sábado, dia 22, por volta das 10h50min, por populares, na manhã deste sábado, dia 22, boiando no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Aero Clube, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido as dificuldades, o corpo só foi retirado na altura da Rua 12 de Outubro, nas proximidades da Rua Ponte Pequetito Amorim, no bairro Aterrado.

O cadáver já estava em adiantado estado de decomposição. O caso foi registrado na delegacia da cidade e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços.