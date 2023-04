Corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul é identificado no IML

O corpo encontrado na tarde deste sábado (22), em Volta Redonda, é Cleison Oliveira da Silva Fernandes, de 21 anos, morador da Vista Alegre, em Barra Mansa. Cleison estava desaparecido desde a última quarta-feira (19) quando saiu de casa dizendo que iria assistir o jogo do Flamengo.

A informação foi confirmada pela família ao Informa Cidade. O corpo de Cleison foi visto boiando no bairro Aero Clube e foi retirado pelos bombeiros no bairro Aterrado. O cadáver estava em avançado estado de decomposição e o corpo só foi reconhecido no Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços através das digitais.

No momento desta publicação, não havia informações sobre velório sepultamento. (Foto: Arquivo Pessoal)