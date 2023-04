Policiais militares foram acionados na noite de sexta-feira, dia 21, por volta das 23h30min, por uma mulher, de 28 anos, que se sentia perseguida e ameaçada pelo seu ex-companheiro em Valença.

Segundo os agentes, o suspeito aguardava a saída da sua ex e no caminho a perseguia e fazia ameaças até onde ela mora na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Santa Cruz.

Com a mulher dentro da viatura, os agentes fizeram buscas pelas proximidades, mas o homem não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia da cidade.