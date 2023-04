O prefeito Antônio Francisco Neto, informou na tarde de domingo, dia 23, nas redes sociais, que várias caçambas serão disponibilizadas para a retirada de entulhos em Volta Redonda. O projeto vai disponibilizar várias caçambas para os moradores da cidade.

Até o momento chegaram 30 caçambas e será necessário fazer um cadastro para quem precisa e como serão as regras de uso. O prefeito Neto lembrou que quando assumiu a prefeitura, os salários dos servidores estavam atrasados e hospitais quase fechando.

– Quando a gente voltou em janeiro de 2021, encontramos as finanças da cidade completamente arrasadas. Os salários dos servidores estavam atrasados, hospitais fechando as portas, merenda servindo meia banana para os alunos. A gente trabalhou muito para colocar as contas em dia, para pagar os servidores dentro do prazo e retomar o controle dos hospitais. Sabemos que ainda tem muita coisa para fazer, muito para melhorar, mas estamos no caminho certo – disse o prefeito Neto.