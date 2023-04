Policiais militares apreendem farto material entorpecente em Paraty

Foram apreendidas pedras de crack, haxixe e loló

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes a 2ª Companhia Independente de Policia Militar (2ª CIPM), apreenderam na manhã do sábado, dia 22, várias drogas na Rua 21 de abril, no Beco da Fé, na Ilha das Cobras, em Paraty.

Segundo os agentes, a equipe em patrulhamento recebeu as informações sobre uma casa abandonada que estaria servindo como um local de armazenamento de drogas. Os policiais foram até o endereço e conseguiram localizar os entorpecentes. Foram apreendidos 147 trouxinhas maconha, 168 pedras de crack, 165 sacolés de pó, 350 pedras de haxixe, 21 frascos de loló e 300 gramas de erva seca picada (maconha).

Após a apreensão das drogas os policiais procederam a sede da 167º Delegacia de Polícia de Paraty.