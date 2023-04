PRF detém suspeitos com veículo roubado na Dutra em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização na manhã deste domingo, dia 23, por volta das 11h20min, durante “Operação Tiradentes”, quando abordaram um veículo Honda Fit EX CVT (prata), com placa de São Paulo, no km 336, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende.

O motorista, de 30 anos, e um passageiro, de 25 anos estavam no veículo que possuía vários indícios de adulteração. Após inspeção veicular minuciosa foi constatado tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmo modelo/marca/cor, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 30 de março de 2023, no mesmo município.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor alegou ter visto anúncio de venda na internet (OLX e Facebook), tendo realizado contato com o anunciante e combinando a compra do referido automóvel. Desta forma, eles se deslocaram de Taboão da Serra (SP) até Niterói (RJ) para fechar o negócio em R$ 73.000,00.

Segundo o condutor, pagou uma entrada de R$ 23.000,00 e pagaria o restante através de parcelas mensais. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram detidos por receptação de veículo roubado e a ocorrência apresentada na 89ª Delegacia de Polícia, de Resende, para os devidos procedimentos.