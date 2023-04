1ª Semana da Juventude Empreendedora é aberta em Volta Redonda

Evento vai até o próximo sábado, 29, quando haverá um dia inteiro de palestras no térreo da Biblioteca Municipal Raul Leoni

A Prefeitura de Volta Redonda abriu a 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora, que acontece entre os dias 24 e 29 de abril por iniciativa da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e da CDL Jovem-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Volta Redonda. O lançamento do evento aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), na CDL-VR (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Volta Redonda), no Aterrado.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, lembrou que a Semana da Juventude Empreendedora faz parte do calendário do estado desde 2020, sempre na última semana do mês de abril, e será realizada pela primeira vez em Volta Redonda.

“Quero dizer aos jovens para aproveitarem a oportunidade de aprenderem com as experiências de quem já é empreendedor. Teremos diferentes palestras, mesas de discussão, rodas de conversa e vídeos disponíveis no nosso perfil oficial (@coordenadoriadajuventudevr). E, no sábado, 29, para encerrar a semana, preparamos um dia inteiro de palestras no térreo da Biblioteca Municipal de Volta Redonda, na Vila Santa Cecília. As inscrições, gratuitas, estão abertas pelo link https://abre.ai/f5h3”, falou Larissa.

Também participaram da abertura do evento o superintendente Estadual da Juventude, Luan Monteiro; o coordenador da Juventude de Pinheiral, Sílvio Nogueira; e o vereador Paulinho AP, que faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude na Câmara Municipal de Volta Redonda.

Além dos três primeiros palestrantes da semana, Maria Marques, responsável pela Semana da Juventude Empreendedora na CDL e representante do Colégio Radeane; o presidente da CDL Jovem-VR, Lucas Ribeiro, do restaurante Zen Comida Oriental; e o empresário Thiago Rech, do Morada Bar.

Imersão no mundo do empreendedorismo

Até o dia 28 de abril (sexta-feira), os jovens participarão de oficinas, atendimentos informativos, palestras e ações diretas e indiretas sobre o mundo do empreendedorismo nas escolas, nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), na sede da CDL e do Sebrae, no Vírgula Hub (Shopping Park Sul) e no Centro Cultural da Fundação CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

O sábado, 29, será de fomento ao empreendedorismo durante todo o dia. Os jovens poderão participar de palestras, exposições e mesas de discussão no térreo da Biblioteca Municipal Raul Leoni, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, das 10h às 15h. E a partir das 15h30, haverá atrações culturais na praça.

Dez profissionais das instituições parceiras do evento vão tratar de temas variados como: “Como fazer dinheiro?”; “Empreendedorismo Feminino”; “Street Art”; “Um olhar sobre o empreendedorismo no hip-hop”; “O que é uma Empresa Júnior e como impulsionamos empreendimentos?”; “Empreendedorismo e Comida”; “Empreendedorismo e-comerce”; “Marketing digital e e-comerce”; “Empreendedorismo Jovem”; e “Empreender com Mídias Sociais”. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR.