Autarquia está realizando testes nos mais de cinco quilômetros da nova rede de abastecimento. Via também receberá melhorias de revitalização

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) finalizou, nesse domingo (23/4), mais uma etapa da obra de construção da nova rede de abastecimento de água da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. O serviço envolveu a interligação da nova rede em três pontos: ETA (Estação de Tratamento de Água) Belmonte; trecho embaixo da Ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos (bairro Niterói); e Rua Otávio, no Retiro. No total, são mais de cinco quilômetros de nova tubulação para beneficiar cerca de 130 mil moradores nos bairros atendidos pela rede.

De acordo com a equipe técnica responsável pela obra, os próximos passos são a fixação com concreto nas curvas

onde foram feitas as interligações; a ligação da nova rede à ETA Belmonte; o início dos testes da nova tubulação e limpeza da rede; a conclusão da interligação na Avenida do Comércio; e a finalização da descarga sob a ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, explicou que, além das intervenções finais na rede, outras ações estão acontecendo em paralelo para revitalizar a Beira-Rio, como o planejamento para que a via seja asfaltada.

“Vamos no reunir com a empresa que venceu a licitação para asfaltar a Beira-Rio e definirmos a montagem do canteiro de obras, planejando e programando o início do asfaltamento. É uma obra complexa, que deve ser feita de maneira ágil e com segurança, além de minimizar ao máximo os impactos no trânsito”, contou PC.

Revitalização

PC disse ainda que toda a Avenida Beira-Rio receberá melhorias para que seja revitalizada. Segundo ele, uma equipe fará uma vistoria geral na via, verificando a situação da ciclovia e dos quiosques; calçadas; alambrados; bancos; iluminação e condições das árvores. Participarão profissionais do Saae, da secretaria de Infraestrutura (SMI) – incluindo o Deip (Departamento de Iluminação Pública), da secretaria de Ordem Pública (Semop), do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano).

“Estamos realizando um pente fino na área fora da pista. A iluminação já fez todo o levantamento da situação. Os demais profissionais se reúnem nesta semana para caminhar na avenida, anotando todos os serviços. Em seguida, vamos definir em conjunto as atividades. Queremos devolver a Beira-Rio em condições de uso no menor tempo possível.

Obra prevê rede adutora em dois trechos

Do total de 5.274 metros de rede adutora de água potável previstos no projeto da nova rede de água da Beira-Rio, 4.614 metros foram construídos no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também foram feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido.

São cerca de R$ 13 milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais utilizados: R$ 10 milhões. Fotos de divulgação/Secom/PMVR