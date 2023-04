Uma colisão lateral envolvendo um micro-ônibus e caminhão deixou um morto e dois feridos na tarde de domingo, dia 23, por volta das 17 horas, no km 268, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

As três vítimas estavam no micro-ônibus, sendo 2 em estado graves. As duas vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.