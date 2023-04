Uma confusão em uma festa no distrito de Barão de Juparanã, em Valença, no fim na tarde de domingo (23), terminou com um homem de 35 anos preso pela Polícia Militar com uma arma. O tumulto foi na Rua Bernardino de Souza.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes tiveram que utilizar spray de pimenta para dispersar as pessoas que estavam envolvidas na confusão. O suspeito, que estaria entre os envolvidos no tumulto, foi flagrado com um revólver calibre 38 na cintura.

Segundo a PM, a arma estava com seis munições. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde foi autuado pelo crime e liberado após pagar R$ 1,4 mil de fiança. (Foto: PM/Divulgação)