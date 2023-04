Ladislau Rosa, de 59 anos, foi assassinado no início da noite desta segunda-feira, dia 24, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

O homem, segundo as primeiras informações, foi morto com vários tiros. No momento desta publicação, não havia informações sobre as circunstâncias do assassinato.