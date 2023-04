Policiais militares receberam informação na tarde de domingo, dia 23, por volta das 17 horas, sobre um suspeito que estaria guardando arma em sua residência na Rua Ari Guimarães, no bairro Novo Surubi, em Resende.

Um pouco antes, o suspeito havia fugido de um cerco policial no mesmo bairro. Os agentes foram até o local onde havia várias quitinetes e localizaram o imóvel onde estava o suspeito. No local, os agentes encontraram um carregador de pistola Kanik (9mm) ao solo, carregado com 28 munições.

Durante abordagem, o suspeito confessou ser de sua propriedade o carregador, mas disse que não informaria onde estava a arma de fogo, temendo ser cobrado pela facção que representa.

Foram feitas buscas no quintal e foram encontrados uma pistola Kanik calibre 9mm (numeração suprimida), dois carregadores alongados e um kit rajada. Em revista pessoal foi encontrado um invólucro de maconha, que disse ser para ser consumo.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende. O suspeito permaneceu preso.