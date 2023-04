Adolescente é assassinado no bairro Novo Surubi em Valença

Um adolescente, de 16 anos, foi assassinado no início da noite desta terça-feira, por volta das 18 horas, na Rua Aristides Gomes Corrêa, no bairro Novo Surubi em Resende (RJ).

Policiais militares foram acionados e quando chegaram já encontraram o adolescente sem vida. O corpo foi encontrado nas proximidades de uma moto Yamaha Fazer. O perito da Polícia Civil esteve no local e apreendeu uma pistola calibre 9mm (numeração raspada), um carregador com 10 munições do mesmo calibre e um celular.

Após perícia foi feita a remoção do corpo pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. A moto foi removida e levada para a Delegacia de Polícia, de Resende. O tio da vítima compareceu ao local, onde prestou depoimento.