Um caminhão transportando moldes para fabricação de tijolos pegou fogo na noite de segunda-feira, dia 24, por volta das 20h30min, no km 258, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

O condutor disse aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o incêndio começou no compartimento de carga. Ele disse que parou o veículo no acostamento e saiu da cabine, antes que as chamas atingissem todo o veículo.

O condutor não ficou ferido.