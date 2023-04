A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta terça-feira, dia 25, a mudança do horário do jogo entre Volta Redonda e Pouso Alegre (MG) pela 1ª Rodada da Série “C” do Campeonato Brasileiro. O confronto estava agendado para terça-feira, dia 02 de maio, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania).

Para atender uma solicitação do Volta Redonda, a entidade antecipou o confronto para 19 horas do mesmo dia.